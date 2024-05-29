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وزير التموين: "5 أرغفة بجنيه يعتبروا ببلاش.. والناس بتاخد العيش وتنشفه"

08:48 م الأربعاء 29 مايو 2024

الدكتور علي مصيلحي

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كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة رفع سعر رغيف الخبز كانت مطروحة منذ عام 2006 مشيرا إلى أن سعر تكلفة رغيف الخبز حينها 25 قرشا وكانت الدولة تتحمل تكلفة بسيطة مقارنة بما تتحمله حاليا.

وأوضح علي مصيلحي أن تكلفة رغيف الخبز المدعم وزن 90 جرام الآن جنيه وربع موضحا أن ذلك دون وجود أي هامش ربحي بخلاف الخبز السياحي وزن 80 جرام المباع بـ جنيه ونصف ".

وتابع المصيلحي قائلا "25 قرش كثمن لرغيف الخبز المدعم يمثل 16% من تكلفتها في حين أن تتحمل الدولة 84% "والناس بتاخد أكتر ما تستهلك وبتنشف العيش وكنا بنشوف ده".

وأضاف المصيلحي أن طرح 5 أرغفة عيش مدعم بسعر 1 جنيه بداية من الشهر المقبل لن يكون مكلفا وقال "خمس أرغفة بجنيه هيبقى برضه ببلاش لأن تكلفتها 6 وربع".

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء، الأربعاء.

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الدكتور علي مصيلحي وزير التموين رفع سعر رغيف الخبز تكلفة رغيف الخبز الخبز المدعم
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