موسكو تدعو لتفادي "الديكتاتورية الرقمية" على الإنترنت

12:40 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
موسكو تدعو لتفادي "الديكتاتورية الرقمية" على الإنترنت

ماريا زاخاروفا

روسيا - (أ ش أ)

دعت موسكو إلى تكثيف الجهود لصياغة قواعد مشتركة لضبط عمل منصات الإنترنت من أجل تفادي "الديكتاتورية الرقمية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال جلسة للجنة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن "مجموعة من عمالقة الإعلام الغربيين، متمركزة في دولة واحدة بشكل أساسي قادرة على استخدام الرقابة والتمييز للأغراض السياسية والتجارية".

وأضافت أن أيا من وسائل إعلام وحتى رؤساء الدول "يمكن حجبهم عن الفضاء الإعلامي العالمي في أي لحظة".

وأكدت زاخاروفا أن "مثل هذه الديكتاتورية الرقمية وخطر الرقابة بلا قيود من قبل شركات الإنترنت العالمية، تدل على أنه من الضروري تكثيف الجهود المشتركة لوضع قواعد مقبولة للجميع، لإرساء الأساس القانوني الدولي لعمل منصات الإنترنت".

ولفتت إلى أن بعض الدول "تشجع الصحفيين على مخالفة المعايير المهنية الأساسية لاعتبارات سياسية"، مضيفة أن "وسائل الإعلام تستخدم اليوم كأداة لتحقيق أغراض ضيقة، أو تتعرض للتمييز على أساس دوافع سياسية".

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