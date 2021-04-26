فيروس كورونا: طيران الإمارات تسمح للمسافرين من دبي بتقديم الفحص الطبي عبر الإنترنت

دبي- (بي بي سي):

قالت شركة طيران الإمارات إن بإمكان بعض المسافرين من دبي تقديم نتائج اختبارات فيروس كورونا وشهادات التطعيم للشركة عبر الإنترنت بما يلغي الحاجة لإبراز الوثائق الورقية عند مراجعة التذاكر وتسليم الأمتعة في المطار.

غير أنها قالت إن التحقق الرقمي من السجلات الطبية يسري فقط على من أجروا الفحص الطبي في دبي أو تم تطعيمهم باللقاح في أحد المراكز الطبية المعتمدة لدى السلطات في دبي.

ولدى إمارة دبي، مثل بعض الإمارات الأخرى، برنامج خاص للتطعيم بخلاف برنامج الحكومة الاتحادية.

وقالت طيران الإمارات، أكبر شركة للرحلات الدولية في العالم قبل الجائحة، إن التحقق الرقمي سييسر بشكل كبير إجراءات السفر ويقلل وقت الانتظار.

وأضافت أنه سيتم إزالة السجلات الطبية التي يتم ربطها بحواز سفر الراكب أو ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات من النظم الإلكترونية للشركة بمجرد مراجعة التذاكر وتسليم الأمتعة