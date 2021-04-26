الرئيس الألماني يلتقي ماكرون في قصر الإيليزيه
باريس- (د ب أ):
يلتقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإيليزيه الرئاسي اليوم الاثنين في باريس.
ومن المقرر أن يشارك شتاينماير في مائدة مستديرة مع ممثلي المجتمع المدني الفرنسي في موعد لاحق.
وهذه ثاني رحلة يقوم بها شتاينماير إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا. وفي سبتمبر الماضي، التقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في زيارة قصيرة بمدينة ميلانو الإيطالية.
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