الإمارات تؤكد حرصها على دعم الهند لتجاوز الفترة الصعبة من "كورونا"

أبوظبي - (د ب أ):

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات ثقته في قدرة الهند على تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مجددا دعم الإمارات الكامل ومساندتها لها لتجاوز الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

وأجرى الوزير الإماراتي إتصالا مع سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في الهند، قال خلاله إن "دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تتضامن بشكل كامل مع الهند في هذه الظروف الصعبة وتساند الحكومة الهندية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة".

وقالت وكالة أنباء الإمارات"وام" الاثنين أن الإتصال أكد حرص دولة الإمارات على توفير كافة الإمكانيات للوقوف مع الهند لتجاوز هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى تضامن الإمارات التام مع الهند في هذه المرحلة والثقة في قدرتها على تجاوزها.

وأشار إلى أن "العمل الدولي الجماعي والتضامن العالمي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز آثار هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع".