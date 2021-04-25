تركيا: 347 وفاة بكورونا و38 ألفا و553 إصابة جديدة

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تسجيل 347 وفاة و38 ألفا و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك إلى 38 ألفا و358، والإصابات إلى 4 ملايين و629 ألفا و969، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى شفاء 51 ألفا و236 مصابا من كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 4 ملايين و73 ألفا و644.