تركيا: 347 وفاة بكورونا و38 ألفا و553 إصابة جديدة
أنقرة - (د ب أ)
أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تسجيل 347 وفاة و38 ألفا و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك إلى 38 ألفا و358، والإصابات إلى 4 ملايين و629 ألفا و969، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى شفاء 51 ألفا و236 مصابا من كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 4 ملايين و73 ألفا و644.
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