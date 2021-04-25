تركيا: 347 وفاة بكورونا و38 ألفا و553 إصابة جديدة

08:47 م الأحد 25 أبريل 2021
تركيا: 347 وفاة بكورونا و38 ألفا و553 إصابة جديدة

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تسجيل 347 وفاة و38 ألفا و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك إلى 38 ألفا و358، والإصابات إلى 4 ملايين و629 ألفا و969، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى شفاء 51 ألفا و236 مصابا من كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 4 ملايين و73 ألفا و644.

تركيا فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

مصر تؤكد على محورية الدور الذي يتعين على أفريقيا القيام به لتطوير منظومة حقوق الإنسان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا