صحيفة إسرائيلية: جانتس سيطالب بتعيينه وزيرًا دائمًا للعدل
تل أبيب - (د ب أ)
ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أنه سيطالب بتعيينه وزيرا للعدل ، بعد أمر المحكمة العليا للحكومة، والذي بموجبه يجب تعيين وزير عدل دائم في غضون 48 ساعة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن جانتس: "فى اجتماع الحكومة سوف اطالب بتعيينى وزيرا دائما للعدل من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية ووفقا للاتفاق الموقع مع الليكود".
وأضاف: "لن أعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى موطئ قدم. لسنا بحاجة إلى 48 ساعة لذلك، يمكننا إجراء استفتاء في غضون 48 دقيقة ووقف انتهاك سيادة القانون".
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