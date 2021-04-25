صحيفة إسرائيلية: جانتس سيطالب بتعيينه وزيرًا دائمًا للعدل

07:18 م الأحد 25 أبريل 2021
صحيفة إسرائيلية: جانتس سيطالب بتعيينه وزيرًا دائمًا للعدل

بيني جانتس

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أنه سيطالب بتعيينه وزيرا للعدل ، بعد أمر المحكمة العليا للحكومة، والذي بموجبه يجب تعيين وزير عدل دائم في غضون 48 ساعة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن جانتس: "فى اجتماع الحكومة سوف اطالب بتعيينى وزيرا دائما للعدل من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية ووفقا للاتفاق الموقع مع الليكود".

وأضاف: "لن أعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى موطئ قدم. لسنا بحاجة إلى 48 ساعة لذلك، يمكننا إجراء استفتاء في غضون 48 دقيقة ووقف انتهاك سيادة القانون".

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي المحكمة العليا إسرائيل
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