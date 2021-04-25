وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد غدًا الاثنين

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد أن وزير خارجيّة إيران محمد جواد ظريف سيبدأ يوم غد الاثنين زيارة إلى بغداد.

وذكر بيان مقتضب للوزارة أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيعقد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.