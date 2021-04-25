فيروس كورونا: ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة يعزفون عن تلقي الجرعة الثانية

04:33 م الأحد 25 أبريل 2021
فيروس كورونا: ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة يعزفون عن تلقي الجرعة الثانية

فيروس كورونا

واشنطن- (بي بي سي):

أفادت التقارير الواردة بعزوف أكثر من خمسة ملايين شخص في الولايات المتحدة من متلقي الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكورونا عن استكمال جرعتهم الثانية اللازمة على نحو يعطل تحقق الوقاية الشخصية الكاملة ضد العدوى لهؤلاء ويثير مخاوف.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها استندت فيما أوردته في هذا السياق من أرقام إلى بيانات رسمية صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورجحت أن رفض هؤلاء الحاصلين على الجرعة الاولى من لقاح فايزر أو موديرنا لتلقي الجرعة الثانية مرجعه خشيتهم من التعرض للآثار الجانبية المحتملة التي قد تنشأ عنها.

وبرر بعض من تخلفوا عن تلقي الجرعات الموصي بها من لقاحات كورونا المتاحة، موقفهم من مسألة الجرعة الثانية للصحيفة بالقول إنهم شعروا أن جرعة واحدة من اللقاح منحتهم الوقاية الكافية، في وقت أحدثت فيه قلة الجرعات الثانية المتوفرة، بسبب نقص الإمدادات.

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فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

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