الخارجية الأمريكية تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

10:56 ص السبت 24 أبريل 2021
الخارجية الأمريكية تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن- أ ش أ:

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية القائم بأعمال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة بشأن "أفعال موسكو المزعزعة للاستقرار"، لكن المسؤول رفض الاتهامات .

وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن، عبر تغريدة عبر تويتر، السبت، "أن القائم بأعمال السفير الروسي استغل الاجتماع في مقر الخارجية الأمريكية لرفض المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ضد روسيا بشأن الأعمال المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأمس الجمعة، أعلن مكتب الشؤون الأوروبية ووالأوراسية بوزارة الخارجية الأمريكية استدعاء الخارجية الأمريكية للقائم بأعمال السفير الروسي، "للتعبير عن القلق بشأن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تواصل روسيا تنفيذها عبر المنطقة الأوروبية الأطلسية، بما في ذلك أراضي الحلف، إلى جانب إظهار دعمنا الكامل لجمهورية التشيك".

وذكر رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، السبت الماضي، أن الحكومة قررت طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في تورط أجهزة المخابرات الروسية في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014، ونفت موسكو الاتهامات وطردت 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على ذلك.

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Asha
وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة موسكو روسيا

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