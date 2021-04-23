مسئولة روسية تحث أوكرانيا على التفكير في التطعيم ضد كورونا وليس بالسلاح النووي

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة إن على أوكرانيا الآن التفكير في تطعيم سكانها بلقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، وليس في تطوير الأسلحة النووية.

وأضافت زاخاروفا -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لا أريد حتى التعليق بجدية على هذا الموضوع، لأنه سيتوجب علينا حينذاك التعمق في تاريخ القضية والقانون الدولي. أريد أن أجيب ببساطة شديدة. يبدو لي أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى التفكير في تطعيم سكانها".

وتابعت أنه "من الرائع أن تطور سلطات أوكرانيا لقاحها الخاص، وليس الأسلحة النووية، التي تثير الهوس لديها". وقالت: "اللقاح هو ما يحتاجه شعب أوكرانيا".