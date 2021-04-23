السعودية والمجلس الأوروبي يبحثان آخر المستجدات على الساحة اليمنية

05:40 م الجمعة 23 أبريل 2021
السعودية والمجلس الأوروبي يبحثان آخر المستجدات على الساحة اليمنية

السفير سعد بن محمد العريفي

الرياض - (أ ش أ):

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، اليوم الجمعة عن بٌعد، مع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز، المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن والحرص المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتوفير إطار إقليمي ودولي للاستقرار باليمن.

وثمن العريفي وفقا لوكالة الأنباء السعودية الدور الذي تقوم به الدوائر الأوروبية في بروكسل والدعم الذي أولته بما فيها الفعاليات البرلمانية المختلفة لمبادرة المملكة، وحث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كهيئة بحثية لمعاينتها وتمكين منتسبي ومتابعي المجلس والرأي العام من الوقوف على أبعاد المبادرة وأهميتها.

هذا المحتوى من

سعد بن محمد العريفي الاتحاد الأوروبي السعودية الرياض اليمن

الخبر التالى:

استطلاع رأي: 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا