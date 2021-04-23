السعودية والمجلس الأوروبي يبحثان آخر المستجدات على الساحة اليمنية

الرياض - (أ ش أ):

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، اليوم الجمعة عن بٌعد، مع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز، المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن والحرص المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتوفير إطار إقليمي ودولي للاستقرار باليمن.

وثمن العريفي وفقا لوكالة الأنباء السعودية الدور الذي تقوم به الدوائر الأوروبية في بروكسل والدعم الذي أولته بما فيها الفعاليات البرلمانية المختلفة لمبادرة المملكة، وحث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كهيئة بحثية لمعاينتها وتمكين منتسبي ومتابعي المجلس والرأي العام من الوقوف على أبعاد المبادرة وأهميتها.