التشيك تخفض عدد موظفي السفارة الروسية في براغ

براغ - (د ب ا):

خفضت جمهورية التشيك عدد موظفي السفارة الروسية المسموح بهم في العاصمة براغ في خطوة من شأنها أن تشل عمل البعثة الدبلوماسية وتصعد خلافا بشأن دور موسكو المزعوم في انفجار دموى قبل سبع سنوات.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، سوف تقلل هذه الخطوة عدد الدبلوماسيين والعاملين بالسفارة الروسية في براغ من أكثر من 100 إلى حوالي عشرين.

وقال وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانك اليوم الخميس إن موسكو أمامها حتى نهاية آيار/مايو المقبل لخفض عدد موظفيها.

وأضاف كولهانك. "إن هذا رد فعل على تصرفات أجهزة المخابرات الروسية."

ووصلت العلاقات بين براغ وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ سقوط الشيوعية بعد أن اتهمت التشيك عملاء روس بتدبير ما وصفوه بهجوم إرهابي من خلال تفجير مستودع ذخيرة.