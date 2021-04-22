كوريا الجنوبية تسجل 735 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

07:22 ص الخميس 22 أبريل 2021
كوريا الجنوبية تسجل 735 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 735 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 116 ألفا و661 إصابة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة إضافيتين بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1808 حالات.​

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