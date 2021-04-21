نيابة أمن الدولة الأردنية توقف ١٨ متهمًا بتهمة زعزعة استقرار المملكة

07:12 م الأربعاء 21 أبريل 2021
نيابة أمن الدولة الأردنية توقف ١٨ متهمًا بتهمة زعزعة استقرار المملكة

الاردن

وكالات

أوقفت نيابة أمن الدولة في الأردن 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية عرفت إعلاميًا في الأردن باسم "الفتنة".

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي امس أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.

وقال إنَّ النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة.

وأوضخ أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

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