ترودو يدافع عن قيود السفر الكندية ويلمح لإمكانية فرض المزيد

06:49 م الأربعاء 21 أبريل 2021
ترودو يدافع عن قيود السفر الكندية ويلمح لإمكانية فرض المزيد

جستن ترودو

كندا - (أ ش أ)

دافع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن حكومته ضد الانتقادات الموجهة لها بأنها لم تتحرك بالسرعة الكافية لفرض الحجر الصحي على المسافرين، لكنه قال إنهم يفكرون في اتخاذ إجراءات إضافية.

وقال ترودو للصحفيين: "نحن نواصل النظر في المزيد وقد طلبت من مسؤولينا النظر بعناية، على سبيل المثال، في ما فعلته المملكة المتحدة مؤخرًا بشأن تعليق الرحلات الجوية من الهند".

وعلى الرغم من إغلاق حدود كندا رسميا، لا يزال الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الكنديين، يدخلون إلى البلاد كل أسبوع. وتقول وزارة الصحة الكندية إن حوالي واحد في المائة من المسافرين جوا الدوليين أثبتوا إصابتهم بفيروس كوفيد-19 خلال الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام، لكن لا يمكنهم حتى الآن تقديم بيانات عن عدد الذين ثبتت إصابتهم بعد 10 أيام.

وأبلغت الهند عن أكثر من 250 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا هذا الأسبوع، ويحقق الأطباء فيما إذا كانت السلالة الجديدة هي السبب.

وفي ديسمبر الماضي، علقت كندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لأكثر من أسبوعين بقليل بسبب مخاوف بشأن السلالة البريطانية.

وفي الأسبوعين الماضيين، وصلت 117 رحلة دولية مع راكب واحد على الأقل ثبتت إصابته فيما بعد بكوفيد-19، بما في ذلك 29 رحلة من نيودلهي و 20 من الولايات المتحدة و 24 من أوروبا.

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جستن ترودو قيود السفر الكندية الحجر الصحي فيروس كورونا

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