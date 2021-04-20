فرنسا تشدد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في التشاد

08:57 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
فرنسا تشدد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في التشاد

إدريس ديبي في عاصمة تشاد نجامينا

باريس - (ا ف ب)

شددت فرنسا في بيان نشره قصر الإليزيه الثلاثاء على أهمية "الانتقال السلمي" للسلطة في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو. وأعلن الإليزيه في رسالة التعزية أن باريس "تعرب عن تمسكها الثابت باستقرار تشاد ووحدة أراضيها".

شددت باريس الثلاثاء على أهمية "الانتقال السلمي" للسلطة في تشاد، حليفتها في منطقة الساحل، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي وصفته بأنه "صديق شجاع".

وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن فرنسا "تشدد على أهمية ان تتم المرحلة الانتقالية في ظروف سلمية وبروح من الحوار مع كل الأطراف السياسيين والمجتمع المدني والسماح بالعودة السريعة إلى حوكمة تشمل الجميع وتعتمد على المؤسسات المدنية".

وأعلن قصر الإليزيه في رسالة التعزية أن باريس "تعرب عن تمسكها الثابت باستقرار تشاد ووحدة أراضيها".

وأضاف أن فرنسا "تتقدم بالتعازي إلى عائلة الرئيس ديبي والشعب التشادي برمته. فقد فقدت تشاد رئيسا جهد دونما هوادة من أجل أمن البلاد واستقرار المنطقة على مدى ثلاثين عاما. لقد فقدت فرنسا صديقا شجاعا".

وتعتبر الدول الغربية ولا سيما فرنسا قوة الاستعمار السابقة، نظام ديبي على أنه شريك أساسي في الحرب على الحركات الإسلامية المتطرفة في الساحل.

هذا المحتوى من

باريس فرنسا تشاد إدريس ديبي إتنو وفاة إدريس ديبي إتنو

الخبر التالى:

الاتحاد الإفريقي ناعيًا ديبي: أحد الأبطال الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بحبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ.. من هم؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا