فرنسا تشدد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في التشاد

باريس - (ا ف ب)

شددت فرنسا في بيان نشره قصر الإليزيه الثلاثاء على أهمية "الانتقال السلمي" للسلطة في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو. وأعلن الإليزيه في رسالة التعزية أن باريس "تعرب عن تمسكها الثابت باستقرار تشاد ووحدة أراضيها".

شددت باريس الثلاثاء على أهمية "الانتقال السلمي" للسلطة في تشاد، حليفتها في منطقة الساحل، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي وصفته بأنه "صديق شجاع".

وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن فرنسا "تشدد على أهمية ان تتم المرحلة الانتقالية في ظروف سلمية وبروح من الحوار مع كل الأطراف السياسيين والمجتمع المدني والسماح بالعودة السريعة إلى حوكمة تشمل الجميع وتعتمد على المؤسسات المدنية".

وأعلن قصر الإليزيه في رسالة التعزية أن باريس "تعرب عن تمسكها الثابت باستقرار تشاد ووحدة أراضيها".

وأضاف أن فرنسا "تتقدم بالتعازي إلى عائلة الرئيس ديبي والشعب التشادي برمته. فقد فقدت تشاد رئيسا جهد دونما هوادة من أجل أمن البلاد واستقرار المنطقة على مدى ثلاثين عاما. لقد فقدت فرنسا صديقا شجاعا".

وتعتبر الدول الغربية ولا سيما فرنسا قوة الاستعمار السابقة، نظام ديبي على أنه شريك أساسي في الحرب على الحركات الإسلامية المتطرفة في الساحل.