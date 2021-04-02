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وزير الخارجية يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة

04:57 م الجمعة 02 أبريل 2021
وزير الخارجية يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ويشارك في جولة المفاوضات وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أن حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة يأتي انطلاقاً من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

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سامح شكري كينشاسا مفاوضات سد النهضة سد النهضة السودان إثيوبيا

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