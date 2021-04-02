وزير الخارجية يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة
القاهرة - أ ش أ
توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ويشارك في جولة المفاوضات وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم - أن حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة يأتي انطلاقاً من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:قسد: القبض على 125 داعشيا بمخيم الهول في سوريا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202843
عدد المصابين
-
155016
عدد المتعافين
-
12041
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان