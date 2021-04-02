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رئيسة إثيوبيا: مستعدون جيدا للملء الثاني لسد النهضة

04:27 م الجمعة 02 أبريل 2021
رئيسة إثيوبيا: مستعدون جيدا للملء الثاني لسد النهضة

سهلورق زودي

(وكالات):

شددت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، اليوم الجمعة، على أن بلادها مستعدة جيدا للملء الثاني لسد النهضة، الذي ترفضه مصر والسودان قبل توقيع اتفاق ملزم.

كما اعتبرت أن تنمية النيل الأرزق قضية وجود وسيادة، مؤكدة أن "إثيوبيا لم تستغل النيل الأزرق اقتصادياً لسنوات عديدة، بسبب القدرات المحدودة والظروف الإقليمية والدولية"، بحسب ما نقلته "العربية".

تأتي تلك التصريحات بعد أن وجه الاتحاد الإفريقي دعوة إلى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث أزمة سد النهضة خلال اجتماع يُعقد في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا غدا السبت.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية أن المفاوضات ستعقد غداً بعد الدعوات التي قدمها رئيس الاتحاد الإفريقي، مضيفة أنها ستشارك فيها عن حسن نية.

كما قالت في مقال نشر على المدونة الرسمية للوزارة اليوم إن الحكومة الإثيوبية لا تأمل في إحراز تقدم في المفاوضات فحسب، بل تشارك أيضاً بحسن نية آملة أن يؤدي الحوار إلى نتيجة ناجحة.

وأكدت أن إثيوبيا ستنتظر وترى بالتزامن مع الاستعداد لجميع الاحتمالات. و أضافت "نطلب من الجميع ألا يخطئوا، وليتذكروا أن جميع الخيارات مطروحة على طاولة إثيوبيا أيضاً".

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