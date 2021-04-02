باكستان: تسجيل 5234 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة خلال 24 ساعة
إسلام آباد-(أ ش أ):
سجلت باكستان 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 678 ألفا و165 حالة.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نقلت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و613 حالة.
وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 607 آلاف و205 أشخاص، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 56 ألفا و347 شخصا.
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