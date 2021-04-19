وزير خارجية فلسطين يبحث وممثل الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة

11:29 م الإثنين 19 أبريل 2021
وزير خارجية فلسطين يبحث وممثل الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

رام الله - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الأوضاع الخاصة بالانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وجدد المسئول الأوروبي خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع المالكي في بروكسل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لبذل كل ما في وسعه لدعم هذه العملية المهمة من خلال مساعدته المستمرة للجنة الانتخابات المركزية، لافتا إلى أن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية الشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية لحل الدولتين.

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