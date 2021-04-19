تقرير: إيطاليا تبحث مع عدد من شركات الدواء تصنيع لقاحات كورونا محليا

08:59 ص الإثنين 19 أبريل 2021
تقرير: إيطاليا تبحث مع عدد من شركات الدواء تصنيع لقاحات كورونا محليا

لقاح كورونا

روما - (د ب أ):

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الإيطالية تجري محادثات مع شركات أدوية موديرنا الأمريكية ونوفارتس السويسرية وري ثيرا الإيطالية حول إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن المحادثات مع نوفارتس وري ثيرا شملت إمكانية تصنيع اللقاح الذي طورته شركة كيورفاك الألمانية في إيطاليا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحادثات بين الحكومة الإيطالية وكل من نوفارتس وري ثيرا مازالت في مرحلة أولية.

وأضافت بلومبرج أن شركات نوفارتس وري ثيرا وموديرنا وكيورفاك رفضت التعليق على هذه الأنباء.

كانت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء قد أشارت أنه تم إعطاء 9ر14 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى أمس الأحد.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ306 آلاف و683، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 8 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.​

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