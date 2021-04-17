البنتاجون: القوات الأمريكية بأفغانستان قد تزيد للمساعدة في الانسحاب

12:13 ص السبت 17 أبريل 2021
البنتاجون: القوات الأمريكية بأفغانستان قد تزيد للمساعدة في الانسحاب

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - (دب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي اليوم الجمعة إن قوات عسكرية أمريكية إضافية فى أفغانستان قد تكون ضرورية لتقديم مساعدة لوجيستية وهندسية وأمنية، حيث يتم سحب القوات الموجودة في أفغانستان وقوامها 2500 جندي ومعداتها من البلاد في الفترة بين مايو وسبتمبر المقبلين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن كيربي قوله إنه "ليس خارج نطاق الممكن أن تكون هناك لفترة قصيرة من الوقت بعض قدرات التمكين الإضافية المضافة إلى أفغانستان من أجل المساعدة مرة أخرى في تحقيق انسحاب مزمع آمن ومنظم ومدروس للجميع بحلول الموعد النهائي للرئيس".

ولم يحدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخطط النهائية للانسحاب بحلول 11 سبتمبر، والتي يتعين مراجعتها من الموعد النهائي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب وهو الأول من مايو.

وزارة الدفاع الأمريكية القوات الأمريكية أفغانستان واشنطن

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