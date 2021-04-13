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الصحة الإيطالية: تحصين المسنين يسهل التعافي الاقتصادي سريعا

02:51 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
الصحة الإيطالية: تحصين المسنين يسهل التعافي الاقتصادي سريعا

أرشيفية

روما - أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية بييرباولو سيليري، أن تحصين كبار السن يساعد على سرعة التعافي الاقتصادي للبلاد من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن سيليري قوله "إن خطة التطعيم تمت الموافقة عليها من قبل المؤتمر الذي عقدته الحكومة مع رؤساء الأقاليم، والذي ينص على وجوب المضي قدما في التلقيح حسب الفئة العمرية، فحماية المسنين والضعفاء تنقذ الأرواح وتقلل من دخول الناس المستشفيات وتؤمّنها".

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بهذه الطريقة سيتم تدعيم السياحة أيضاً، لأنه لن يذهب أحد لقضاء إجازته في مقاطعة تشهد حالة طوارئ قصوى جراء (كوفيد 19).

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