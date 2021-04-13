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الولايات المتحدة تقرر نشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا

02:30 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
الولايات المتحدة تقرر نشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا

وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور ووزي

واشنطن/ برلين- (أ ف ب):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وتمثّل الخطوة موقفا متمايزا لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن عن ذاك الأكثر عدائية حيال ألمانيا الذي انتهجته إدارة سلفه دونالد ترامب. ويذكر أن الأخير تحرّك لخفض التواجد العسكري الأميركي في البلاد الذي لطالما اعتبر حجر الأساس بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الباردة.

وقال أوستن للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور "يسعدني اليوم أن أعلن بأننا سنزيد تواجد القوات الأميركية في ألمانيا".

وتابع "أبلغت الوزيرة نيتنا نشر نحو 500 عنصر أميركي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الحالي".

وأكدت إدارة بايدن في فبراير أنها ستجمّد خطط الانسحاب هذه، في خطوة رحّبت بها الحكومة الألمانية.

ونشرت الولايات المتحدة قوات في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية لكن أعدادها تراجع منذ انهيار جدار برلين من نحو 200 ألف في 1990 إلى 34500 اليوم.

وأثار قرار ترامب في يوليو الماضي سحب 12 ألف جندي من ألمانيا صدمة خصوصا في البلدات التي أقامت علاقات اقتصادية وثقافية متينة مع الجيش الأمريكي، على الرغم من أن الأمر كان مطروحا منذ سنوات.

وفي تصريحات تمثل تحوّلا في لهجة واشنطن، أكد أوستن أن ألمانيا "ستبقى شريكا أمنيا واقتصاديا مهما" بالنسبة للولايات المتحدة "لأعوام قادمة".

وأضاف "لذلك، فإن تعزيز علاقتنا مع ألمانيا أولوية بالنسبة لإدارة بايدن-(ونائبته كامالا) هاريس".

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