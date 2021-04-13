الدنمارك: إعطاء أكثر من 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم واحد

كوبنهاجن - (د ب أ):

تلقى واحد من بين كل 50 مواطن في الدنمارك جرعة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، أمس الاثنين.

وأعلن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيك، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر مساء أمس الاثنين أنه في إطار تجربة للوقت الذي تتوفر فيه جرعات أكثر من اللقاحات، تم إعطاء 104 آلاف و824 جرعة لقاح في أنحاء البلاد خلال يوم.

ولم يسبق أن تم تطعيم هذ االعدد الكبير من الدنماركيين ضد كورونا في يوم واحد فقط.

وكان الهدف إعطاء 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في أكثر من 60 مركزا للتطعيم على مدار اليوم.

وهدفت التجربة إللاى اختبار ما إذا كانت مراكز التطعيم في المناطق الدنماركية الخمسة، وأنظمة الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، جاهزة عندما يتم تسلم المزيد من اللقاحات، وهو أمر يتوقع أن يحدث قريبا.

وتم إعطاء لقاحات فايزر/بيونتك و مودرنا فقط: وسوف يستمر تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في الدنمارك حتى إشعار آخر بعد حدوث حالات نادرة من تجلط الدم مرتبطة بتلقي اللقاح.

وفي نهاية شهر فبراير، أجرت الدنمارك والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين و800 ألف نسمة على حملة التطعيم، حيث تلقى أكثر من 30 ألف شخص التطعيم في يوم واحد آنذاك.