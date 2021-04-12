جونسون للبريطانيين: استمتعوا بحريتكم ولكن احذروا من مخاطر كورونا

لندن- (أ ش أ(:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، إنه ينبغي على الشعب البريطاني الاستمتاع بالحرية الجديدة لكن يظل حذرا من مخاطر فيروس كورونا على خلفية عودة فتح المطاعم والمتاجر والصالونات في أنحاء المملكة المتحدة لأول مرة بعد إغلاق دام 4 أشهر.

وأضاف جونسون وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن إعادة الافتتاح "خطوة كبيرة ولا رجعة فيها بحسب خارطة الطريق لتخفيف القيود" ووصفها بأنها فرصة للعودة إلى القيام ببعض الأشياء التي نحبها ونفتقدها.

ومن المقرر اليوم الإثنين أن يتم السماح لأماكن الضيافة الإنجليزية بخدمة العملاء في الهواء الطلق فقط ما يعني أنه لا يمكن إعادة فتح العديد من الأماكن التي لا توجد بها حديقة حتى المرحلة التالية في خارطة طريق إنجلترا في 17 مايو المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع الابلاغ عن 7 حالات وفيات فقط من فيروس كورونا في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي وهو أقل رقم منذ منتصف سبتمبر الماضي.