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كوريا الجنوبية: ارتداء الكمامة "الزامي" اعتبارا من اليوم وغرامة المخالفين 89 دولارا

11:32 ص الإثنين 12 أبريل 2021
كوريا الجنوبية: ارتداء الكمامة "الزامي" اعتبارا من اليوم وغرامة المخالفين 89 دولارا

كوريا الجنوبية

سول –(أ ش أ):

دعت قيادة تدابير الحظر الصحي المركزية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين الجميع إلى ارتداء " كمامة الوجه" في جميع الأماكن المغلقة بشكل دائم اعتبارا من اليوم بغض النظر عن مستوى التباعد الاجتماعي .

ويقصد من الأماكن المغلقة جميع وسائل النقل مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات والسفن والطائرات وداخل جميع المباني .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن القرار ألزم الناس أيضا بارتداء كمامة الوجه في الخارج أيضا في حال عدم الحفاظ على مسافة مترين من بعضهم البعض والتجمعات الجماعية مثل المظاهرات والعروض الفنية والفعاليات الجماعية .. مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة مالية مباشرة في حال اكتشاف عدم ارتداء الشخص لكمامة في مكان واحد بصورة مستمرة من خلال عملية التتبع .

وسبق أن فرضت الحكومة الكورية ارتداء كمامة الوجه حسب مستوى التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامة الوجه في 33 منشأة مغلقة، وتعتبر هذه الإجراءات أشد من سابقاتها، حيث يتعرض المخالف لدفع الغرامة المالية بقيمة 100 ألف وون(89 دولارا أمريكيا) و1.5 مليون وون(1,335 دولار أمريكي) على مشغلي المواقع لإهمال إدارتها.

هذا المحتوى من

Asha
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