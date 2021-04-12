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منشأة نطنز النووية الإيرانية: طهران تهدد بالانتقام بعد "هجوم إلكتروني"

10:28 ص الإثنين 12 أبريل 2021
منشأة نطنز النووية الإيرانية: طهران تهدد بالانتقام بعد "هجوم إلكتروني"

صورة بالأقمار الاصطناعية لمنشأة نطنز النووية في إي

طهران- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران ستنتقم لهجوم استهدف منشأة نطنز النووية، مشيرا بأصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وذكر مسؤولون إيرانيون أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تعرضت لـ"عمل إرهابي نووي"، بعدما أعلنوا حدوث خلل في شبكتها الكهربائية.

وقد شرع القائمون على المحطة في تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة لتسريع تخصيب اليورانيوم.

ولم تعلق إسرائيل على الحادث، ولكن الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن الهجوم الالكتروني من تنفيذ الموساد.

وأضافت المصادر أن العملية تسببت في "أضرار أكبر مما أعلنته إيران".

وبدأت إسرائيل في الأيام الأخيرة التحذير من البرنامج النووي الإيراني تزامنا مع المساعي الدولية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى العظمى في 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد دشن السبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز، التي تعتبر منشأة رئيسية لبرنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، وذلك في حفل بث على الهواء مباشرة على التلفزيون الرسمي.

وأجهزة الطرد المركزي ضرورية لإنتاج اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدامه في تصنيع وقود المفاعلات النووية.

وترى القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في مثل هذه الخطوة مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق، الذي يسمح لإيران فقط بإنتاج وتخزين كميات محدودة من اليورانيوم المخصب لاستخدامها في إنتاج وقود لمحطات توليد الطاقة النووية لأغراض مدنية.

هذا المحتوى من

BBC
محمد جواد ظريف إيران منشأة نطنز الإيرانية هجوم إلكتروني إسرائيل
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