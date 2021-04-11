أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الإمارات والكويت تتحريان هلال شهر رمضان غداً الاثنين

07:28 م الأحد 11 أبريل 2021
الإمارات والكويت تتحريان هلال شهر رمضان غداً الاثنين

استطلاع هلال شهر رمضان

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت الإمارات أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ستجتمع عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً الاثنين بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل الإمارتي سلطان سعيد البادي الظاهري وحضور أعضاء اللجنة.

و أفادت وكالة الأنباء الإماراتية ،اليوم الأحد ، أن جميع المحاكم الشرعية بالإمارات تقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وتقوم لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وفي سياق متصل، قررت ھیئة الرؤیة الشرعیة الكویتیة استمرار اجتماعھا إلى یوم غد /الاثنین/ لرؤیة ھلال شھر رمضان المبارك لعام 1442 ھجریة.

جاء ذلك في بیان صادر عن الھیئة ألقاه رئیس المجلس الأعلى للقضاء رئیس ھیئة الرؤیة الشرعیة المستشار أحمد العجیل عقب اجتماعھا مساء الیوم الأحد التماسا لرؤیة ھلال شھر رمضان المبارك،وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقال المستشار العجیل: "اجتمعت ھیئة الرؤیة الشرعیة ولم یتقدم أحد، فقررت الھیئة استمرار اجتماعھا إلى یوم غد الاثنین في تمام الساعة

30ر6 مساء في مقر المجلس الأعلى للقضاء".

هذا المحتوى من

هلال شهر رمضان رؤية هلال شهر رمضان رمضان 2021 الإمارات الكويت

الخبر التالى:

الاتحاد الأفريقي ينشر مراقبين للانتخابات الرئاسية في بنين وتشاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية يعلن أول أيام شهر رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا