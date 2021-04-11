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السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك

06:46 م الأحد 11 أبريل 2021
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك

هلال شهر رمضان

الرياض - (أ ش أ):

أكدت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة.

وذكرت المحكمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أنه "بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها؛ ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".

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