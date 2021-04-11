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وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى اسرائيل على متن طائرة يوم القيامة

10:28 ص الأحد 11 أبريل 2021
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى اسرائيل على متن طائرة يوم القيامة

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وكالات:

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل اليوم الأحد في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن على متن طائرة تعد الأكثر تطورا في أمريكا، وتسمى "يوم القيامة".

ومن المقرر أن يبحث أوستن عددا من القضايا الإقليمية والصفقات العسكرية مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته التي تستمر يومين، حسبما نقلت تقارير إعلامية اسرائيلية ووكالة رويترز.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الطائرة "تم تطويرها للتحكم وإدارة أي حرب تصل إلى حد استخدام السلاح النووي، ويمكنها التحليق عدة أيام بالسماء دون توقف، ويمكن لطاقمها التواصل مع أي بقعة في الأرض، ومحصنة ضد أي هجوم نووي أو النيازك والشهب، وتقلع في أي لحظة وبأي أجواء كانت، ومزودة بوسائل حماية مختلفة، ويبلغ ثمنها نحو 250 مليون دولار".

وتأتي زيارة أوستن لإسرائيل ضمن جولة تشمل ألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا، على أن يبحث في إسرائيل "القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا".

لويد أوستن اسرائيل وزارة الدفاع الأمريكية جو بايدن

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