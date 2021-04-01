تقارير: ميركل علمت بمشاكل أسترازينيكا نهاية الأسبوع الماضي

برلين - (د ب أ):

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن المستشارة أنجيلا ميركل، علمت يوم الجمعة الماضي بوجود حاجة إلى تعديل جديد للتوصية باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وجاء ذلك قبل أربعة أيام من القرار الخاص بقصر استخدام هذا اللقاح على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وقالت متحدثة باسم الحكومة للبوابة الإلكترونية للقناة الثانية (زد دي إف):" نظرا للبعد الوطني للقرار، طلبت المستشارة مشورة مجلس الأخلاق والأكاديمية الوطنية للعلوم (ليوبولدينا)".

وبحسب التقرير، كان رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم، توماس ميرتنس، أبلغ ميركل ورئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، يوم الجمعة الماضي، أن أقرب الاحتمالات تشير إلى أنه سيتعين وقف اللقاح من جديد لشريحة عمرية معينة.

وقالت متحدثة باسم اللجنة للقناة: "كان هناك لقاء معلوماتي يوم الجمعة الماضي بين البروفيسور ميرتنس وديوان المستشارية".

وقررت الحكومة الاتحادية والولايات أمس الأول الثلاثاء قصر استخدام مستحضر أسترازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ووصل عدد جرعات أسترازينيكا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن إلى 7ر2 مليون جرعة، ظهر خلالها 31 حالة اشتباه في إصابات بتجلط وريدي في الدماغ أسفرت تسع إصابات منها عن وفاة أصحابها.