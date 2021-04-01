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زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: الحزب لا يؤيد خطة بايدن للبنية التحتية

09:52 م الخميس 01 أبريل 2021
زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: الحزب لا يؤيد خطة بايدن للبنية التحتية

ميتش ماكونيل

واشنطن - (د ب أ):

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، إنه لا يعتقد أن حزبه سيؤيد خطة الرئيس جو بايدن للبنية التحتية والوظائف، والتي تصل تكلفتها إلى 25ر2 تريليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكونيل القول في مؤتمر صحفي بولاية كنتاكي، إنه يتعين على الولايات المتحدة بناء ما تقدر عليه، وليس "ضرب الاقتصاد" بزيادات ضريبية، وديون.

ميتش ماكونيل مجلس الشيوخ زعيم الجمهوريين جو بايدن

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