زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: الحزب لا يؤيد خطة بايدن للبنية التحتية

واشنطن - (د ب أ):

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، إنه لا يعتقد أن حزبه سيؤيد خطة الرئيس جو بايدن للبنية التحتية والوظائف، والتي تصل تكلفتها إلى 25ر2 تريليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكونيل القول في مؤتمر صحفي بولاية كنتاكي، إنه يتعين على الولايات المتحدة بناء ما تقدر عليه، وليس "ضرب الاقتصاد" بزيادات ضريبية، وديون.