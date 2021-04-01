الصحة العالمية تنتقد حملات التطعيم الأوروبية "البطيئة بشكل غير مقبول"

كوبنهاجن- (د ب أ):

قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إن حملات التطعيم البطيئة في العديد من الدول الأوروبية تتسبب في إطالة أمد جائحة كورونا.

ووصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز هنري كلوج، طرح اللقاح بأنه "يتسم بالبطء بشكل غير مقبول".

وقال كلوج: "دعوني أكون واضحا: يجب أن نسرع ​​العملية من خلال تكثيف التصنيع، وتقليل الحواجز أمام إعطاء اللقاحات، واستخدام كل قنينة واحدة لدينا في المخزون، الآن".

وأضاف كلوج: "وطالما ظلت التغطية منخفضة، فنحن بحاجة إلى تطبيق نفس التدابير الصحية والاجتماعية العامة كما فعلنا في الماضي".

وقال كلوج إنه في نهاية المطاف، فإن اللقاحات هي "أفضل طريقة للخروج من هذا الوباء".

ويضم المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 50 دولة تنتمي إلى القارة. وفي هذه المنطقة، تلقى 10% فقط من إجمالي السكان الجرعة الأولى، وتم تطعيم 4% فقط من السكان بجرعتين.

وقال كلوج إن تسريع التطعيمات أصبح الآن أمرا حاسما، حيث أن عدد الإصابات الجديدة في المنطقة الأوروبية يزداد لدى جميع الفئات السكانية باستثناء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

وأفاد المكتب بأنه مع تسجيل 6ر1 مليون حالة إصابة جديدة و24 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي، فإن غالبية الدول في أوروبا تشهد حاليا ارتفاعا في الإصابات، وهو أمر مقلق للغاية.