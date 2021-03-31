كوريا الجنوبية تسجل 506 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سول - (د ب أ):

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية عتبةالـ500 حالة ، في مؤشر على تزايد حالات الإصابة في الموجة الثالثة لانتشار الفيروس التي بدأت هناك منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس ، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 103 آلاف و88 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأربعاء.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة إضافيتين، لترتفع الحصيلة إلى 1731 حالة.