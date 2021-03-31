أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ولي العهد السعودي: ما سيُنفق في المملكة حتى 2030 يصل إلى 27 تريليون ريال

12:17 ص الأربعاء 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي: ما سيُنفق في المملكة حتى 2030 يصل إلى 27 تريليون ريال

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مجموع ما سوف يُنفق في المملكة "من استثمارات حكومية وخاصة وإنفاق حكومي واستهلاكي" يصل إلى 27 تريليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) حتى عام 2030.

وأشار ولي العهد، خلال كلمته في اللقاء الذي جمعه بممثلي القطاع الخاص اليوم الثلاثاء، وتم الإعلان فيه عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً عن ضخ استثمارات محلية جديدة بواقع 3 تريليونات ريال حتى عام 2030، بالإضافة إلى استثمارات جديدة بقيمة 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.

وقال" بذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030".

ونوّه ولي العهد إلى أن ذلك لا يشمل الإنفاق الحكومي الذي يقارب 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة والإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي سيصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصل مجموع ما سوف يُنفق في السعودية إلى 27 تريليون ريال حتى 2030.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية استثمارات حكومية

الخبر التالى:

السعودية: سنتخذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين للحفاظ على الصادرات النفطية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا