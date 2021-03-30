حمدوك وعدد من أعضاء مجلس الوزراء السوداني يتلقون لقاح كورونا

السودان - (أ ش أ)

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، والعاملين بمجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، التطعيم ضد فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، وللتشجيع على تلقي اللقاح.

وقال الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السوداني، في بيان لمجلس الوزراء، إن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم، والتي تشمل أيضا العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور.