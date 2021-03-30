الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجيته علاقات بلاده بعدد من الدول

تونس - (أ ش أ)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، عددا من القضايا المتعلقة بعلاقات تونس بعدد من الدول الشقيقة خاصة في المحيط العربي والإفريقي.

وتم خلال اللقاء التطرق، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، إلى العلاقات بين تونس وعدد من المنظمات الدولية، والمواعيد التي التزمت بها البلاد، ومن بينها الاستعدادات المتواصلة لاحتضان قمة الفرنكوفونية، وضرورة إنجاحها بالتنسيق مع الدول المعنية في الخارج، والجهات المكلفة بالإعداد في تونس.

وشدد الرئيس التونسي خلال اللقاء على قضية الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن عددا من الدول – بحسب البيان - جددت تجميد هذه الأموال وأعربت عن استعدادها لإعادتها إلى تونس في شكل تمويل لمشاريع استثمارية تعود للشعب التونسي.