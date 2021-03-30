البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 90190 حالة، بينهم 173 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85381 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل ست حالات إصابة جديدة من دون أعراض، جميعها وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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