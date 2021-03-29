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"EVER GIVEN" تشكر هيئة قناة السويس وفرق الإنقاذ على تعويم سفينتها

11:53 م الإثنين 29 مارس 2021
"EVER GIVEN" تشكر هيئة قناة السويس وفرق الإنقاذ على تعويم سفينتها

السفينة الجانحة بقناة السويس

مصر- (أ ش أ):

أكدت شركة "EVER GIVEN" لاين، أن سفينتها الجانحة بقناة السويس قد تمت إعادة تعويمها بنجاح في تمام الساعة الثالثة وأربع دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة مبدية سعادتها بتلك الخطوة.

وقالت الشركة، في بيان صدر اليوم، إن السفينة ستتمركز فى موقع آخر بالبحيرات المرة للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتحديد إمكانية قدرتها على الوفاء بخدمات الشحن، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بحمولة السفينة سوف تحدد فور الانتهاء من عمليات الفحص الفني.

وقدمت الشركة شكرها لهيئة قناة السويس وكافة الأطراف المعنية للدعم والمساعدات التى وفرتها خلال تلك الظروف الصعبة وغير المواتية التى مرت بها السفينة مبدية تقديرها العميق لطاقم السفينة الذى ظل ثابتا فى موقعه، وكذلك خبراء الإنقاذ وفرق الحفر على ما أبدوه من احترافية عالية وجهود ضخمة خلال الأيام الستة الماضية لتحقيق تلك النتيجة الإيجابية المتمثلة فى إعادة تعويم السفينة الجانحة.

وأشارت إلى أن "EVER GIVEN" سوف تجرى تنسيقًا مع مالك السفينة للتعامل مع الخطوات التالية عقب إنهاء التحقيقات التي تجريها الشركة المالكة والأطراف المعنية الأخرى بشأن الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
السفينة الجانحة شركة إيفرجرين لاين قناة السويس

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