السعودية تجدد دعمها لمصر لضمان انسياب حركة الملاحة في قناة السويس

الرياض - (د ب أ)

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، وقوفها إلى جانب مصر لضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية العالمية في قناة السويس.

وقال بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء اليوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأضاف البيان أن المملكة تثمن على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح البيان أن المملكة تجدد وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" في وقت سابق اليوم، تقديم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، وذلك في حال تحوُّل هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وإنزال حاوياتها بالميناء.

وقالت الهيئة إن هذا الدعم يتمثل بزيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة لتصبح 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا لمدة 3 أشهر وذلك ابتداءً من 27 مارس الجاري، بما يُسهم في دعم القطاع اللوجيستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفًا مزودًا بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقًا للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.