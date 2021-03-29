بريطانيا: ليس لدينا فائض من لقاحات "كورونا" لمشاركته مع دول أخرى

لندن - (أ ش أ):

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة ليس لديها فائض من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) لمشاركته مع دول أخرى، لكنها ستدرس كيفية مشاركة أي فائض مستقبلي إذا توفر لديها.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن المتحدث قوله إن "أولويتنا هي حماية الشعب البريطاني، وطرح اللقاح مستمر لتحقيق هذه الغاية"، مضيفا "ليس لدينا حاليا فائض من اللقاحات، لكننا سندرس كيفية تخصيصها على أفضل نحو عندما تصبح متاحة".

وأضاف "نواصل التحدث والعمل مع الاتحاد الأوروبي لضمان أن تكون لدينا علاقة مفيدة متبادلة، ولضمان تعاوننا بشأن (كوفيد-19)، موضحا "لقد قلنا من قبل إنه جهد دولي وإن الانفتاح والتعاون العالمي سيكونان العاملين الرئيسيين للتغلب على هذا الوباء. لذلك يستمر عملنا ومحادثاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

ويأتي ذلك وسط خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاح، ووسط دعوات للحكومة البريطانية لمشاركة الفائض من لقاحات (كوفيد-19) لديها مع الدول الفقيرة.