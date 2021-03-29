السلطة الفلسطينية تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني

رام الله - (د ب أ)

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد بتبرع من الصين.

وصرحت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال مراسم تسلم اللقاحات في مدينة رام الله، أن المنحة الصينية "ستساهم بشكل كبير في تسريع عجلة حملة التطعيم المجتمعي التي بدأت في فلسطين".

وأوضحت الكيلة أن حملة التطعيم في فلسطين شملت حتى الآن الكوادر الصحية والطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأشارت الكيلة إلى تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي والخاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل متابعة توزيع اللقاحات على الفئات المستهدفة ومتابعة عملية التطعيم.

من جهته، قال مدير مكتب الصين في فلسطين قوه وي إن وصول اللقاح الصيني "سيساهم في حملة التطعيم في فلسطين ويعكس عمق الصداقة بين الشعبين الصيني والفلسطيني.

وأشار قوه إلى أن الصين صدرت لقاحات إلى 17 دولة عربية وتبادل الجانبين الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمة مما شكل قدوة يحتذى بها في التعاون العالمي لمكافحة الفيروس.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 266 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن من بينها 2852 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 69055 في الضفة وغزة بينهم 7638 تلقوا جرعتين من اللقاح.