أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس السيادة السوداني يقدم التعزية للسيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

09:34 م الأحد 28 مارس 2021
رئيس السيادة السوداني يقدم التعزية للسيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد اتصالًا هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب للرئيس السيسي عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الرئيس السيسي عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان رئيس السيادة السوداني حادث قطاري سوهاج السيسي

الخبر التالى:

تواصل الاحتجاجات المنددة بزيارة رئيس وزراء الهند لبنجلاديش
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا