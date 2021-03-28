رئيس السيادة السوداني يقدم التعزية للسيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج
القاهرة - (أ ش أ):
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد اتصالًا هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب للرئيس السيسي عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
من جانبه، عبر الرئيس السيسي عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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