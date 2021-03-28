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كندا.. مقتل إمرأة وإصابة ستة أشخاص في حادث طعن جماعي بشمال فانكوفر

06:23 ص الأحد 28 مارس 2021
كندا.. مقتل إمرأة وإصابة ستة أشخاص في حادث طعن جماعي بشمال فانكوفر

أرشيفية

فانكوفر - (أ ش أ):
تسببت عملية طعن عشوائية في مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص اليوم الأحد في منطقة مزدحمة بشمال فانكوفر بالغرب الكندي.
ووقعت الحادث الساعة 1:45 مساء (بالتوقيت المحلي) داخل مكتبة "لين فالي" وخارجها، والتي كانت مليئة بالمتسوقين في عطلة نهاية الأسبوع.
وتم القبض على أحد المشتبه بهم. وقالت الشرطة إن المهاجم كان يتصرف بمفرده على ما يبدو. وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث رجلا يصيب نفسه بسكين قبل أن يتم احتجازه لدى الشرطة.
وقال شهود عيان لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية إن المشتبه به بدأ في طعن الأشخاص داخل المكتبة قبل الانتقال إلى الخارج.
وغرد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو - عبر تويتر - قائلا "قلبي في شمال فانكوفر الليلة. إلى كل من تضرر من هذا الحادث العنيف في وادي لين، اعلم أن جميع الكنديين يتمنون الشفاء العاجل للمصابين".

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