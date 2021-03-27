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الكاظمي: الانتخابات العراقية في موعدها ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة

06:52 م السبت 27 مارس 2021
الكاظمي: الانتخابات العراقية في موعدها ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها، فيما شدد على عدم التراجع عن مشروع بناء الدولة.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".

وأضاف الكاظمي أن "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".

مصطفى الكاظمي بغداد العراق الانتخابات العراقية

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