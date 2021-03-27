بيونجيانج تصعّد لهجتها تجاه واشنطن

بيونجيانج- (بي بي سي):

اتّهمت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بعداء عميق الجذور، وذلك عقب انتقاد بايدن لكوريا الشمالية بسبب إجرائها اختبارا على نوع جديد من الصواريخ.

وقال رئيس هيئة الأركان في قوات كوريا الشمالية إنّ بلاده لها الحقّ في الدّفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الصادرة عن كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، اللتان أنهتا للتو مناورات عسكريّة مشتركة.

وقال إن واشنطن ستواجه رد فعل سلبي على تصريحاتها الطائشة.

وكان بايدن قد قال إن الاختبار الذي أجرته بيونجيانج أمس الجمعة يعدّ انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، لكنه أضاف أنه لا يزال يرحب بالحل السلمي للأزمة مع كوريا الشمالية.

ومن المقرّر أن يعلن البيت الأبيض في غضون الأسابيع المقبلة عن استراتيجية الإدارة الجديدة تجاه كوريا الشمالية.