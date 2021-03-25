رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع اليونان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع اليونان، بما يحقق مصالح شعبيهما الصديقين.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة، لرئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، خلال الرسالة، عن أصدق التهاني واطيب التمنيات بالتقدم والازدهار لشعب اليونان في ذكرى استقلال بلاده.