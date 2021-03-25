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العاهل السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات والتطورات بالمنطقة

09:06 م الخميس 25 مارس 2021
العاهل السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات والتطورات بالمنطقة

العاهل السعودي الملك سلمان

وكالات:

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، هاتفيا، العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واتفق الملك سلمان ورئيس الوزراء العراقي على تكثيف التعاون لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأكدا "على الدور المهم لمجلس التنسيق بين البلدين".

الملك سلمان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي السعودية

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