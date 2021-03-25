العاهل السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات والتطورات بالمنطقة
وكالات:
بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، هاتفيا، العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
واتفق الملك سلمان ورئيس الوزراء العراقي على تكثيف التعاون لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأكدا "على الدور المهم لمجلس التنسيق بين البلدين".
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